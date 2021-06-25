Розважалися: у Запоріжжі хулігани кинули камінь у кабіну електровоза і позбавили машиніста зору

Машиніст втратив зір / Instagram

На Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь у кабіну рухомого поїзда. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.

Як повідомляють на сторінці news_zp в Instagram, водій зумів завершити рейс.

"Група хуліганів кинула камінь у відкрите бокове вікно електровоза ВЛ8 на залізничному перегоні від станції імені Анатолія Алімова - "Запоріжжя-2". Камінь потрапив прямо в обличчя 54-річного машиніста. На станції "Запоріжжя-2" черговий викликав поліцію і швидку допомогу. Його відвезли в лікарню", - розповіли очевидці.⠀

Відзначається, що потерпілий машиніст отримав важку контузію лівого ока.

На даний момент правоохоронці проводять розслідування інциденту. Укрзалізниця вимагає від поліції знайти і притягнути до відповідальності винних.

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Нагадаємо, раніше зловмисники пошкодили та викрали обладнання в електропоїзді Укрзалізниці, який зовсім недавно був модернізований на десятки мільйонів гривень. Йдеться про електричку сполученням Київ - Фастів.

Відзначається, що сам інцидент стався на початку тижня, і вся інформація, а також відео з камер спостереження, вже були передані поліції.

Вандали розбили і стягнули в поїзді внутрішнє обладнання - Системи безпеки та інформування пасажирів.