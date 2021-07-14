Розлючений син влаштував розборки і забив залізною гантеллю матір до смерті

Син убив матір гантелей / Нацполіція

Під Києвом 33-річний чоловік заявив у поліцію, що він виявив у будинку свою поранену матір.

Чоловік запевнив, що співробітники поліції не потрібні, проте поліцейські терміново передали інформацію працівникам швидкої медичної допомоги та самі вирушили на вказане місце.

Прибувши на виклик першими, медики виявили бездиханне тіло жінки і відразу повідомили про це в поліцію, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

На місце події прибуло керівництво Вишгородського районного управління поліції, слідчо-оперативна група, експертно-криміналістична лабораторія та кінологічна служба.

"Під час проведення першочергових слідчих і розшукових заходів поліція встановила, що до скоєння злочину може бути причетний син убитої, проте його в будинку не було. Згодом один з місцевих жителів повідомив, що на його подвір'ї знаходиться невідомий чоловік з перерізаним горлом. Невідомим виявився син загиблої. Його терміново госпіталізували в лікарню, де провели оперативне втручання", - повідомили в поліції.

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Поліцейські з'ясували, що між сином і його матір'ю виник словесний конфлікт, в ході якого чоловік схопив залізну гантель і завдав нею близько 20 ударів по всьому тілу жінки. Від отриманих травм 50-річна жінка померла на місці.

"Щоб уникнути покарання, син подзвонив в поліцію і повідомив, що невідомий наніс тілесні ушкодження його матері. Однак зрозумівши, що за скоєне потрібно буде відповідати, вирішив накласти на себе руки", — йдеться в повідомленні.

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Поліція затримала горе-сина в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває у медичному закладі під наглядом поліції.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення від семи до 15 років. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Черкасах співробітники поліції затримали вагітну жінку, яка вбила свою подругу через борги за комунальні послуги.

Злочин було скоєно близько 01:00 30 серпня 2020 року біля одного з місцевих магазинів.

Жінки раніше проживали разом, тому влаштували суперечку через борги по комуналці. Під час конфлікту 30-річна вагітна витягла ніж, з яким прийшла на нічну зустріч, і всадила його в серце 28-річної подруги.