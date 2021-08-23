"Розпалювання міжнаціональної ворожнечі": Лавров закотив істерику після слів Зеленського про Донбас

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з різкою заявою про те, що президент України Володимир Зеленський нібито розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Таким чином в інтерв'ю угорській газеті Magyar Nemzet він оцінив слова українського лідера про те, що жителям окупованих РФ районів Донбасу, які вважають себе росіянами, краще підшукувати місце в Росії.

"Ми розглядаємо ці оголошення як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. До речі, в країнах Євросоюзу за таке громадяни несуть кримінальну відповідальність. Ми неодноразово звертали увагу спеціалізованих міжнародних організацій - ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ЮНЕСКО — на ці ексцеси", — сказав Лавров.

Він назвав важливим, щоб керівництво України "чуло публічну критику" з боку європейських політиків.

"Так звана "тиха дипломатія", про яку так люблять говорити наші західні колеги, у випадку з Україною явно не працює", — сказав Лавров.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що окуповані райони Донбасу, а також захоплений РФ Крим ніколи не буде російською територією.

Він підкреслив, що тим, хто зараз живе на тимчасово окупованому Донбасі потрібно розібратися в собі, і відповісти на питання, хто вони: українці або росіяни.

Зеленський підкреслив, що якщо відповідь "Російська", то краще вже підшукувати місце в Росії, оскільки Донбас буде українським, більше того без України там ніколи не буде цивілізації.

"Донбас ніколи не буде російською територією, рано чи пізно Україна повернеться. Неважливо, скільки часу він буде окупований", - заявив президент.

А всіх тих жителів регіону, які пов'язують своє майбутнє з Росією, а не з Україною він закликав їхати в РФ.