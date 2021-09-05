Дитину шукають кінологи та нацгвардійці: на Запоріжжі загадково зник 11-річний хлопчик

Максим Самофалов / zp.npu.gov.ua

В Запорізької області йдуть пошуки 11-річного хлопчика Максима Самофалова, який зник у селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району.

Як розповіли у ГУ НП в Запорізькій області, дитина зникла після того, як пішла з дому вдень 29 серпня.

Досі Максим і так і не повернувся додому. Уточнюється, що у зниклого хлопчика з собою не було при собі мобільного телефону.

Правоохоронці не виключають, що хлопчик може перебувати в Запоріжжі або в Мелітополі.

/ zp.npu.gov.ua

Що відомо про зниклого Максима Самофалова: прикмети дитини

Хлопчик народився 23 липня 2010 року, він навчався в 5 класі школи-інтернату, розташованої в селі Терпіння Мелітопольського району.

Реклама

/ zp.npu.gov.ua

Прикмети зниклого хлопчика: зріст 120 см, худорлявий, зріст близько 120 см, зелені очі, короткострижений, волосся русяве. На дитині були шорти і чорна футболка.

/ zp.npu.gov.ua

Як повідомили в прес-службі ГУНП, підліток пішов з дому в Якимівці, де він живе з бабусею, ще 29 серпня близько четвертої години дня. До теперішнього часу нічого невідомо про місцезнаходження дитини.

Додамо, що до пошуків дитини підключили кінологів, а також нацгвардійців.

читайте такожДитина не розмовляє і не відгукується: на Сумщині шукають загубленого в лісі 6-річного хлопчика

Рятувальна операція в Карпатах

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла були організовані пошуки маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Пізніше з мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих.