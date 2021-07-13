Дитину вмить паралізувало: в Ужгороді з перил набережної на берег річки впав школяр

Дитина впала з перил на камені / скріншот

В Ужгороді під час шкільної прогулянки з дитячого табору містом разом з вчителем діти зупинилися на Київській набережній. Один хлопчик виліз на перила, але не втримався і впав на спину.

Як повідомляє Закарпатське телебачення, вчителька переконувала 9-річного хлопчика злізти. Однак, він проігнорував зауваження і дістав телефон і почав знімати на відео, як вчитель сердиться.

У якийсь момент школяр не втримався і впав спиною вниз, прямо на камені. Після падіння школяр не міг рухатися і нічого не відчував нижче плечей.

Як пише Суспільне швидка доїхала за 8 хвилин. У хлопчика поверхневий забій кульшового суглоба (тазостегновий суглоб). Дитину доставили в міську лікарню для подальшого обстеження.

За словами травматолога Ужгородської міської лікарні Володимира Ландовського, дитину супроводжували два вихователі. Школяра оглянули травматолог і дитячий хірург.

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Також він додав, що хлопцеві зробили рентген-обстеження, аналізи. Жодних загроз, які вимагали госпіталізації чи оперативного втручання лікарі не виявили. Дитину обстежили, дали рекомендації і відпустили додому.

Прессекретар Головного управління Нацполіції Закарпаття Ганна Дан додала, що до поліції за цим фактом ніхто не звертався.

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