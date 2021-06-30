Дитину ґвалтував вдома: на Прикарпатті вітчим поглумився над неповнолітньою пасербицею

В Івано-Франківській області зґвалтували неповнолітню / sputnik.kg

В Івано-Франківській затримали чоловіка, який звинувачується в зґвалтуванні своєї пасербиці, якій не виповнилося 14 років.

Як говориться в повідомленні Калуського районного суду, зловмисник напав на дівчинку за місцем їх проживання ще в січні 2021.

Підкреслюється, що суд, на якому підозрюваному обрано запобіжний захід, відбувся в червні.

У повідомленні наголошується, що експертизи довели причетність чоловіка до насильства над дитиною.

Суд обрав йому 60 діб арешту. Розслідування справи триває.

Реклама

Додамо, що за скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше в Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні 12-річної дівчинки.

Педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.