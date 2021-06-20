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Дитина буквально злетіла в повітря: в Івано-Франківську "обкурений" водій збив 5-річного хлопчика

20 червня 2021, 11:49

Хлопчик переходив проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу з мамою за руку, але раптово жінка відпустила руку, і він побіг.

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В Івано-Франківську "обкурений" водій збив 5-річного хлопчика / galka.if.ua

В Івано-Франківську на пішохідному переході автомобіль збив 5-річного хлопчика - дитина буквально злетіла в повітря після удару. ДТП сталася увечері 18 червня на Північному бульварі.

Як повідомляє місцеве видання "Галка", мати з двома дітьми переходили дорогу на пішохідному переході. На кадрах з відеореєстратора видно, що хлопчик побіг вперед і потрапив під колеса автомобіля, який рухався назустріч.

Очевидці стверджують, що дитина переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу з мамою за руку, але раптово жінка відпустила руку, і хлопчик побіг вперед.

Після удару дитину у свідомості госпіталізували медики. На щастя, у хлопчика немає переломів - попередньо мова йде про струс мозку і удари на тілі.

На місце події негайно прибули патрульні, а також слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що 24-річний водій Volkswagen Passat рухався вулицею Північний бульвар у бік вулиці Тичини, але не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на малолітнього пішохода - 5-річного жителя Івано-Франківська.

За інформацією видання, під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки сп'яніння, але не алкогольного, а наркотичного. У медичному закладі підтвердилося, що він дійсно вживав наркотики і був у стані сп'яніння на момент ДТП.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння).

Автомобіль доставлено на спецмайданчик, триває досудове розслідування. Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

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За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник.

Унаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.

ДТП новини Івано-Франківська
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