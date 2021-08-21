Дитина не розмовляє і не відгукується: на Сумщині шукають загубленого в лісі 6-річного хлопчика

У Сумській області шукають 7-річного хлопчика Богдана Хоменка / Фейсбук Ю.Зарко

У суботу, 21 серпня, від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Шкуратівка, Сумського району, під час збору бузини в лісі зник хлопчик 2014 року народження.

Сили від ДСНС України нарощуються - додатково залучаються працівники підрозділів по містах Путивль та Буринь, повідомили у прес - службі ДСНС.

У свою чергу мер Білопілля Юрій Зарко повідомив, що хлопчика звуть Богдан Хоменко, він зник 20 серпня в районі с. Нагорнівка при заготівлі бузини.

"Хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнює пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я - Богдан, А також на "мультики" і "морозиво", - повідомив мер.

До пошукових робіт залучено:

від ДСНС України - 47 чоловік особового складу;

від Нацполіції в Сумській області-понад 90 чоловік особового складу;

кінологи Нацполіції - 4 особи, 2 собаки;

від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби - 4 особи, 1 плавзасіб;

волонтери - 8 осіб;

місцеві жителі.

Особливі прикмети зниклої дитини

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, на вигляд Богдану, 2014 року народження, – 5-6 років, зріст 110-115 см, худорлявої статури. У нього світле коротке волосся і сірі очі. Був одягнений у футболку сірого кольору, чорні шорти і білий картуз.

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Рятувальна операція в Карпатах

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла були організовані пошуки маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Пізніше з мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих.