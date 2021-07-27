"Дитина під ключ" за $60 тисяч: на Харківщині викрили схему продажу немовлят за кордон

СБУ викрила схему продажу дітей за кордон / Фото відомства

На Харківщині ділки продавали іноземцям немовлят. Робили все це під виглядом програми сурогатного материнства. Служба безпеки викрила незаконну схему.

В СБУ з'ясували, що до складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей. Зокрема – керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини, передає пресслужба відомства.

Подробиці про схему

"Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовнику в 60 000 доларів. Все починалося з того, що фігуранти допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками. Згодом "свої" медики офіційно підтверджували "безпліддя" дружини. А це – підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі, за даними СБУ, шукали кандидатку на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали, а іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон. У пресслужбу зазначають, що також зафіксували недбале ставлення медиків центру до своїх обов'язків. Це призвело до смерті новонароджених.

За дитину одну платили $60 тисяч / фото СБУ

Відбулися обшуки, фігурантам повідомили про підозру

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми. Вилучили смартфони та іншу техніку з доказами, а також документальні докази.

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Зловмисникам вже повідомили про підозру за статтями про неналежне виконання професійних обов'язків та службове підроблення. Наразі ще тривають слідчо-оперативні дії, а слідчі встановлюють усіх причетних до схеми до торгівлі людьми.

У фігурантів провели обшуки / фото СБУ

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