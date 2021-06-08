Дитина пішла гуляти й знайдена мертвою у колекторі: ЗМІ дізналися деталі трагедії у Покрові

Загибель хлопчика у Покрові обросла новими подробицями / Скріншот

У місті Покров Дніпропетровської області знайдений мертвим 8-річний хлопчик був з родини ромів.

Можливо, до загибелі дитина була у покинутій будівлі, яка знаходиться біля колектора, повідомляє ТСН з посиланням на відомості правоохоронців.

За словами мера Покрова Олександра Шаповала, у родині загиблого нібито були якісь проблеми.

"Звернулась мама до відділу поліції з тим, що 2 червня о 12 годині дня дитина вийшла з дому на дитячий майданчик і більше не повернулася…", – поділився очільник міста.

Після трагедії розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Слідчим необхідно з'ясувати, хлопчик сам опинився у колекторі, чи його туди скинули.

У Покрові знайдено мертвим хлопчика – відео з місця трагедії

читайте такожРозривали дитину та душили: у Харкові чоловік і дружина, які розлучаються, дико ділили донькуНагадаємо, 8 червня у Покрові кінолог разом зі службовим собакою знайшов у колекторі тіло 8-річного хлопчика. Мати повідомила про зникнення дитини 6 червня. Потім правоохоронці почали пошукову операцію.

Тіло хлопчика знайшли у колекторі, який знаходився недалеко від його будинку.

Довідка. В Україні за умисне вбивство однієї людини загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.