Дитина висіла над балконом: у Первомайську чоловік хотів позбутися малюка і погрожував його викинути

У Миколаївській області в місті Первомайськ нетверезий чоловік намагався викинути з балкона однорічного немовля.

Як розповіли в управлінні у справах дітей Першотравневої міської ради, він тримав дитину над балконом 3 поверха.

"В управління надійшло повідомлення від очевидців, які розповіли, що нетверезий чоловік схопив однорічну дитину і погрожував викинути його з балкона, тримаючи малюка над балконом", - йдеться в повідомленні.

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Свідки розповіли, що в тій квартирі живе жінка з дитиною і її співмешканець — вони часто пиячать і не доглядають за дитиною.

На місце виїхали представники міської влади та співробітники управління у справах дітей та перевірили умови проживання дитини. Вони виявили в кімнаті нетверезу жінку, яка спала, а на підлозі повзало брудне і голодне однорічне немовля. З їжі у нього була тільки суміш.

У будинку панував безлад, відчувався запах горілки, всюди були розкидані речі, був неприємний запах від жінки і дитини.

Інспектори встановили, що у жінки крім малюка є ще троє дітей, які з нею не проживають. Вони живуть з родичами в іншому місті.

Співробітники управління у справах дітей забрали немовля і помістили під спостереження лікарів в педіатричне відділення Першотравневої міської лікарні.

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"У матері є час для того, щоб останній раз подумати про життя власної дитини і змінити своє ставлення до виховання сина. Стосовно матері буде складено адміністративний протокол за ст.184 "Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", — зазначили в управлінні у справах дітей.

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