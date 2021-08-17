Дитина за $70 тис.: у Києві викрили схему продажу немовлят за кордон

Торгівлю новонародженими замаскували під сурогатне материнство/ pixabay

В одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила близько 70 тисяч доларів.

Як повідомив у Facebook глава Нацполіції Ігор Клименко незаконну торгівлю новонародженими замаскували під сурогатне материнство. Оперативники документували злочинну діяльність більше двох років.

Організатором злочинної схеми був керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" повинен був сплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. Потім псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства.

Надалі від дітей "матері" відмовлялися, а батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.

"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених і передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 дітей були продані та вивезені з України", - повідомив Клименко.

Як повідомляв Главред, на Харківщині ділки також продавали іноземцям немовлят і робили все це під виглядом програми сурогатного материнства. Служба безпеки викрила незаконну схему.

До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей. Зокрема, керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовнику в 60 тисяч доларів.