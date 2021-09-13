Річкова маршрутка: з Києва до Канева курсує швидкісний теплохід "Ракета" (фото)

Теплохід" Ракета " під час маршруту Київ-Канів / фейсбук Міністерства інфраструктури України

В Україні стартував пілотний проєкт з повернення руху річкового пасажирського транспорту на Дніпрі. Так, швидкісний теплохід "Ракета" вийшов на маршрут "Київ-Канів-Київ". У майбутньому даний маршрут планують зробити регулярним, якщо буде попит.

Інші поїздки заплановані на 18 і 19 вересня. Наступний крок – запуск маршрутів з Києва до Чорнобиля, Переяслав-Хмельницького та Трахтемирів. Подробицями і кадрами в соціальній мережі Facebook поділився міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, мета пілота – вивчення попиту і можливості відновлення річкових туристичних маршрутів, а також їх фінансової підтримки з боку держави. Пасажири поділяться своїми враженнями, аби майбутні подорожі стали більш комфортними.

"Випробовуємо маршрут вихідного дня. І не тільки. Сьогодні перша "Ракета" пришвартувався в Каневі. Вітаю", – зазначив Олександр Ткаченко.

"Ракета" на річковому вокзалі / Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Міністр додав, що вже у 2022 році теплоходи зможуть регулярно ходити з Києва як мінімум за двома маршрутами: в Канів і Чорнобиль. Співробітники Мінкульту вже пропрацювали модель таких "водних маршруток" спільно з колегами з Міністерства інфраструктури, місцевими органами влади та туристичними операторами. Вартість поїздок поки невідома.

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"Ці маршрути мають величезний потенціал для внутрішнього і не тільки туризму. Головне, вони формують традицію подорожей на вихідні. З такими мальовничими річками, які є в нашій країні, соромно не скористатися таким шансом", — підсумував Ткаченко.

Довідка. "Ракета" – серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися в СРСР. Поїздки зі швидкістю 60-65 км/год стали дуже популярними, тому назва стала загальною. Крім оригінальних теплоходів, так в народі прозвали моделі "Схід", "Полісся", "Метеор" та інші.

Власник кількох кораблів на підводних крилах Дмитро Власов в липні 2021 року розповів виданню "ЦТС", що через високу вартість палива кататися по Дніпру зараз дорого. У 2019, коли підприємці тільки відкрили свій маршрут квитки з Києва до Канева коштували по 600 гривень.