Вирішив виміряти глибину: на Вінничині всім селом визволяли хлопчика з собачої нори

Хлопчик не травмувався / ДСНС України

Справжнього переполоху наробив для своїх батьків 12-річний хлопчик із села Крутогорб Гайсинського району Вінницької області. Він вирішив виміряти глибину собачої нори, яку вирила його собака і сам застряг в ній.

Зазначається, що ноги хлопчика були в такому положенні, що батьки просто боялися самостійно звільняти його, тому викликали рятувальників. Відео порятунку дитини опублікували на каналі ДСНС України в Telegram.

Аварійно-рятувальний загін міста Гайсин швидко прибув на виклик, зробив підкоп і буквально відкопав його з-під землі. На щастя, дитина не травмувалася.

Після звільнення юний експериментатор по-дорослому потиснув руки своїм рятівникам. А ті вкотре нагадали дорослим про необхідність стежити за дозвіллям дітей та не дозволяти бавитися їм у непризначених для цього місцях.

Раніше на відео потрапило епічна ДТП у Києві. На Севастопольській площі пасажири штовхали тролейбус, а він врізався в Nissan, який намагався об'їхати громадський транспорт. Ймовірно, тролейбус поламався, і добрі самаритяни вирішили допомогти водієві.

Також вірусним стало відео, на якому одесит врятував пташку від спеки. Небайдужий місцевий житель поливав пернатого водою і обдував, намагаючись привести його до тями.