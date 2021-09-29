Вирішив заступитися: у Києві пасажир таксі декількома ударами вбив на заправці чоловіка

Від отриманих ударів чоловік помер / поліція Києва

На одній із автозаправних станцій у Києві пасажир таксі убив чоловіка, захищаючи заправника. Киянин декілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС.

Інцидент стався на одній з АЗС на проспекті Романа Шухевича. 45-річний чоловік напідпитку почав чіплятися до працівника, який заправляв таксі. На захист заправника з авто вийшов 26-річний пасажир та намагався заспокоїти чоловіка, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Між ними почався конфлікт, в ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. Унаслідок чого потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі і поїхав, але згодом повернувся та викликав "швидку". Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка

За скоєне пасажиру таксі загрожує до десяти років в’язниці (стаття 208 Кримінального кодексу). Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.

Раніше Главред вже писав, що в Печерському районі Києва біля готелю "Президент" таксист познущався з двох італійок. Одну з жінок він штовхнув і вдарив. Перелякані італійки швидко втекли. Згодом вони розповіли, що таксист намотував зайві кола задля чайових. Відомо, що водій приїхав на авто служби "Експрес таксі".

Також повідомлялося, що у центрі Львова посеред білого дня розстріляли таксиста. Очевидці викликали потерпілому медиків, проте той помер у лікарні.