Вирішила позасмагати: під київською церквою лежала оголена жінка

Жінка засмагала Біля церкви / Скріншот

Під столичним Спасо-Преображенським собором на Теремках перехожі помітили дивну відпочивальницю. Жінка лежала на траві оголеною. Судячи з того, що вона була на покривалі, то навмисно прийшла позасмагати прямо біля святого місця.

Як видно на кадрах відео, опублікованого в Telegram-каналі "Київ без цензури", жінка лежала в одних стрінгах навпроти церкви і зовсім не звертала уваги на обурених перехожих.

Відзначається, що інцидент стався у вівторок, 10 серпня.

"Ти подивися яка богохульна. Дамочка в одних стрінгах ловить вітамін D і погляди парафіян", - написано під відео.

Нагадаємо, раніше вулицями Черкас на даху авто катався оголений чоловік. Люди подумали, що він або п'яний, або побився об заклад.

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