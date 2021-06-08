Вії за гроші і чоловік на тлі Кремля: факти про жінку, яка назвала бійців ЗСУ "брудними тварюками"

Яна Ковальова / Instagram

У мережі з'явилися деякі факти з біографії скандальної лашмейкерки (фахівця з нарощування вій) Яни Ковальової з міста Чугуєва (Харківщина), яка в жорсткій формі образила бійців ЗСУ. Дані були опубліковані в Telegram-каналі Катарсис.

Ковальова живе і працює в Чугуєві. Вона навчалася в Чугуївській школі №1 і навіть була медсестрою в Чугуївській центральній районній лікарні. цинічною заявою про наших захисників.

Згідно з інформацією з її сторінки Facebook, вона отримала диплом майстра з нарощування вій в 2019 році.

Далі, чоловік Ковальової Олександр відвідував Москву в листопаді 2014 року-в розпал війни на Донбасі. І зробив фото на тлі Кремля.

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Нагадаємо, раніше скандальне відео було опубліковано 7 червня на робочій сторінці Яни Ковальової. У зверненні вона назвала українських військових "смердючими, брудними і бухими тварюками, обдовбаними", яких не можна поважати.

Наостанок вона заявила, що ненавидить "цих виродків", яким всі ми платимо податки. За словами дівчини, наркомани і алкоголіки йдуть "туди" (в зону ООС – Главред), тому що не хочуть працювати.

Згодом жінка записала нове звернення, в якому пояснила, що її слова нібито спотворили ЗМІ.