Рейс з Кабула: в Україну прибув борт з евакуйованими з Афганістану

Літак вивіз з Кабула українців, а також громадян інших держав.
У неділю вранці, 22 серпня, в Україну прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими з Афганістану.
Як повідомляє журналістка Радіо Свобода Мар'яна Драч в Twitter, літак вивіз з Кабула українців, а також громадян інших держав.
На борту літака, крім громадян інших країн, знаходиться 31 українець, уточнює Сьогодні.
Додамо, що Іл-76 з Афганістану на зльотом полі зустрічали голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Раніше повідомлялося про те, що Україна евакуювала із захопленого талібами Афганістану українців та громадян інших країн.
Зокрема, військово-транспортний літак Іл - 76МД евакуює не тільки українців, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
"В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану була евакуйована група наших співвітчизників і громадян інших держав",- йдеться в повідомленні.
Захоплення Афганістану Талібаном
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.
Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.