Рейс з Кабула: в Україну прибув борт з евакуйованими з Афганістану

Літак Іл-76МД прилетів з Афганістану / скріншот

У неділю вранці, 22 серпня, в Україну прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими з Афганістану.

Як повідомляє журналістка Радіо Свобода Мар'яна Драч в Twitter, літак вивіз з Кабула українців, а також громадян інших держав.

На борту літака, крім громадян інших країн, знаходиться 31 українець, уточнює Сьогодні.

Додамо, що Іл-76 з Афганістану на зльотом полі зустрічали голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

/ Сьогодні

Раніше повідомлялося про те, що Україна евакуювала із захопленого талібами Афганістану українців та громадян інших країн.

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Зокрема, військово-транспортний літак Іл - 76МД евакуює не тільки українців, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

"В результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану була евакуйована група наших співвітчизників і громадян інших держав",- йдеться в повідомленні.

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.