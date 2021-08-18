Різке зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - 1,5 тис. позитивних тестів на COVID-19

Коронавірус в Україні активізувався / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 18 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 447 жителів країни. Зокрема захворіли 104 дитини і 38 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 677 осіб; летальних випадків - 40; одужали 712 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 268 666 осіб;

одужали - 2 198 220 осіб;

летальних випадків - 53 336;

проведено ПЛР-тестів - 11 726 235.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 18 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні погіршується. Лікарняні ліжка з киснем та реанімаційні ліжка заповнені на 10% і 15%. Негативна тенденція спостерігається в 16 регіонах країни, серед яких Київ, Київська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Закарпатська та інші області. Показники госпіталізації вже на чверть перевищують кількість виписок.

Новий спалах коронавірусу в Україні очікується восени, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Водночас він не виключив, що сплеск заражень в Україні може бути і раніше.

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У МОЗ повідомили, що карантин в Україні може бути посилений в тому випадку, якщо захворюваність на COVID-19 зросте, а число тестів на коронавірусну інфекцію знизиться. Вся країна опиниться в жовтій епідеміологічній зоні, якщо за 14 днів буде більше 75 заражених вірусом пацієнтів на 100 тисяч населення, або один з регіонів опиниться в червоній зоні.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців запроваджуватимуть лише тоді, коли в країні вакцинують 50% населення.

У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу - цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".