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Різке зростання нових COVID-випадків: за добу в Україні виявили понад дві тисячі заражених

7 вересня 2021, 08:27
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Найбільше позитивних тестів на коронавірус поставили в Києві, Львівській та Харківській областях.

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Коронавірус в Україні набирає обертів / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 7 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 197 жителів країни (днем раніше було 773). Зокрема захворіли 197 дітей і 37 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 485 осіб; летальних випадків - 53; одужали 1 429 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 300 504 людини;
  • одужали - 2 214 606 осіб;
  • летальних випадків - 54 054;
  • проведено ПЛР-тестів - 12 131 185.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 7 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок понеділка, 6 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 773 жителів країни. Було госпіталізовано 635 осіб; летальних випадків - 18; одужали 457 осіб.

Головний санітарний лікар України заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту". "Червоні зони" карантину з'являться в Україні не раніше листопада.

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Доктор медичних наук Віктор Досенко розповів, що у разі запровадження локдауну не повинно бути привілеїв для вакцинованих громадян.

Дослідники з'ясували, чи є необхідність в бустерній дозі антиковідної вакцини. Зокрема, мова йде про препарат виробництва Sinovac. За даними учених, третя доза збільшує ефективність антитіл від штаму "Дельта". Причому в понад 2,5 раза.

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я поповнився новим штамом коронавірусу під ім'ям Мю. Цей варіант вперше виявили на території Колумбії.

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