Різке зростання: в Україні за добу виявили майже 2,5 тис. нових хворих на COVID-19

Кількість виявлених хворих на коронавірус за добу в Києві підскочила до понад трьохсот / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 2 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2477 жителів країни. Зокрема захворіли 179 дітей і 36 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 787 осіб; летальних випадків - 44; одужали 889 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 290 848 осіб;

одужали - 2 209 754 осіб;

летальних випадків - 53 877;

проведено ПЛР-тестів - 12 031 985.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 2 вересня 2021 / t.me/mozofficial

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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок середи, 1 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2075 жителів країни. Було госпіталізовано 874 людини; летальних випадків - 44; одужали 925 осіб.

Начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в столиці тепер посилено стежитимуть за виконанням правил карантину, і на вулиці знову виведуть мобільні групи контролю за протиепідемічним режимом, оскільки роз'яснювальні роботи не приносять відчутного результату.

Україна для боротьби з коронавірусом отримає ліки з США. Як повідомили в МОЗ України, американський уряд передасть у вигляді гуманітарної допомоги інноваційний препарат проти COVID-19.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що вакцини від коронавірусу повинні ще випробовуватися п'ять років, щоби сказати про їхню точну ефективність. За її словами, вони не захищають від інфекції, а лише запобігають тяжкому перебігу хвороби у разі зараження.