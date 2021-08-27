Різке зростання заражень COVID-19 в Україні: кількість інфікованих за добу підскочила до понад 2 тис.

Київ лідирує за кількістю заражених коронавірусом за добу / УНІАН

Станом на ранок п'ятниці, 27 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 032 жителів країни. Зокрема захворіли 127 дітей і 46 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 838 осіб; летальних випадків - 66 (днем раніше було 45); одужали 1 253 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 280 203 людини;

одужали - 2 204 682 людини;

летальних випадків - 53 632;

проведено ПЛР-тестів - 11 903 521.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 27 серпня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок четверга, 26 серпня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 1 581 жителя країни (днем раніше - 727). Було госпіталізовано 464 людини; летальних випадків - 45 (днем раніше було 20); одужали 1269 осіб.

Кількість випадків зараження новим штамом коронавірусу Дельта в Україні різко почала зростати. Як заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, система охорони здоров'я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19.

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Лікар-імунолог Андрій Волянський заявив, що в Україні щодня зростає кількість нових випадків коронавірусу, викликаних штамом Дельта, і пік захворюваності можна очікувати вже на початку осені.

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що новий пік коронавірусу почнеться в другій половині вересня після того, як діти масово підуть в закриті колективи.

Дослідники стверджують, що ефективність РНК-вакцин істотно знизилася. Зокрема, вона впала з 91% до 66%. Йдеться про препарати виробників Pfizer і Moderna.

Нове дослідження ізраїльських і американських вчених показало, що застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech se підвищує ймовірність виникнення захворювань серця. Зокрема, йдеться про міокардит. При цьому, у хворих на коронавірус ця загроза в рази вища.