Різко посиніла і перенесла клінічну смерть: під Рівним раптово померла однорічна дівчинка

Медики не змогли врятувати дівчинку / pixabay

У реанімації лікарні в Рівненській області померла дівчинка, яку напередодні врятували медики після зупинки серця.

Як повідомляє пресслужба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги, дівчинці, який був всього 1 рік, померла вранці в реанімації.

"За нашою інформацією, дитина померла вранці в медичному закладі. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться в повідомленні медзакладу.

Напередодні, 30 серпня, приблизно о 21:01 мати дівчинки звернулася до лікарів за допомогою. Жінка розповіла, що її дочка посиніла, а температура тіла піднялася до 39°C.

"Протягом дня рідні намагалися самостійно збити лихоманку, але о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність, вона була в стані клінічної смерті. На виклик приїхали медики швидкої, які півтори години реанімували малюка і повернули дівчинку до життя", - йдеться в повідомленні.

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Після цього дитину госпіталізували в реанімаційне відділення Дубенської міської лікарні, але, на жаль, вранці дитина померла.

Медики повідомили, що сім'я дитини - благополучна. Дівчинка була доглянутою і відповідала фізичному розвитку відповідно до її віку.

Що стало причиною смерті дівчинки - поки не відомо.

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