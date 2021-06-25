Різко стало темно: на Львів налетіла аномальна буря, в місті армагеддон

Вдень 25 травня Львів накрила потужна буря і злива. Негода повалила дерева, в результаті чого городяни спостерігають проблеми з електропостачанням.

Близько 16:40 в місті почалася сильна злива, а потім піднявся сильний вітер, прям як справжній апокаліпсис.

Вітер валив дерева, зокрема, постраждали припарковані автомобілі.

Гроза викликала проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, зараз у місті не працює громадський електротранспорт.

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Про можливих постраждалих внаслідок негоди у Львові поки інформації немає.

Як повідомляють ЗМІ, в одному з будинків через сильний вітер вилетіло вікно.

"Такого у Львові вже давно не було. Раптово стало темно. Сильний вітер зривав дерева. Люди, які були на вулиці, почали бігти, щоб хоч десь сховатися, так як під таким дощем неможливо довго стояти, промокаєш за лічені секунди", - каже житель Шевченківського району Львова Андрій, передає ТСН.

Зіркова подружня пара Юрій Горбунов і Катерина Осадча вирушили з Києва до Львова на літаку, щоб потрапити на фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021, але потрапили в справжній армагеддон. Але вони змушені чекати в салоні, поки на вулиці не вщухне страшна негода.

Епічним відео Юрій Горбунов поділився під час "апокаліпсису", який накрив Львів та регіони поблизу.

"Ось вона, стихія !! І нічого не поробиш! Львівське літо рулить! Літаком реально качає! І все це почалося через хвилину після нашої посадки, яка була теж непростою! Літаком жбурляло як метеликом!! Пілотам - браво!!", - поділився бурхливими емоціями Горбунов в Instagram.

На відеоролику пара не втрачає оптимізму і посміхається на камеру, стежачи за тим, що відбувається за вікнами літака. А там - поривчастий вітер, чорне небо і хвилі дощу.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну. Спад спеки в Україні буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

Також синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання. Спека в Україні буде весь тиждень, а пізніше варто чекати значного похолодання.