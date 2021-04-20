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Резніков оцінив шанси на повномасштабне вторгнення РФ в Україну

20 квітня 2021, 06:35
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Стягуючи військових і техніку до українських кордонів, Росія намагається вирішити внутрішній порядок денний, вважає віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Резніков заявив, що Москва просто продовжує "грати м'язами" / УНІАН

19 квітня відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Подробиці зустрічі розкрив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков і оцінив, чи можливе повномасштабне вторгнення Росії.

За словами Рєзнікова, сторони обговорили запропоновані російсько-французькою стороною кластери (можливість реалізації Мінських угод - ред.), а також необхідність відновлення режиму тиші, який був досягнутий у липні 2020 року. Про це міністр розповів в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Резніков впевнений, що результати зустрічі дають підставу вважати, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не буде, а Москва просто продовжує "грати м'язами".

"Сам факт, що сьогодні відбулася ця консультація – це вже позитив, тому що переговори тривають, незважаючи на удаване загострення біля кордонів. Я здивований, наскільки робочою була атмосфера переговорів радників нормандської четвірки. Підкреслюю: всі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню", - заявив він.

читайте такожГенерал оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУВіцепрем'єр-міністр підкреслив, що накопичення Росією військ біля українських кордонів - це інструмент для досягнення мети, а саме вирішення внутрішнього порядку денного самої РФ, враховуючи складнощі всередині країни та майбутні вибори в Державну думу.

"Друга річ - це запрошення до танцю безпосередньо США, щоби з Росією стали рахуватися і почався з ними діалог. Я не вважаю, що гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну. Це спроба продемонструвати загрозу, яка є більш страшною, ніж сама загроза", - припустив Олексій Резніков.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.

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