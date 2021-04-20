Резніков оцінив шанси на повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Стягуючи військових і техніку до українських кордонів, Росія намагається вирішити внутрішній порядок денний, вважає віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.
19 квітня відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Подробиці зустрічі розкрив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков і оцінив, чи можливе повномасштабне вторгнення Росії.
За словами Рєзнікова, сторони обговорили запропоновані російсько-французькою стороною кластери (можливість реалізації Мінських угод - ред.), а також необхідність відновлення режиму тиші, який був досягнутий у липні 2020 року. Про це міністр розповів в ефірі програми Свобода слова на ICTV.
Резніков впевнений, що результати зустрічі дають підставу вважати, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну не буде, а Москва просто продовжує "грати м'язами".
"Сам факт, що сьогодні відбулася ця консультація – це вже позитив, тому що переговори тривають, незважаючи на удаване загострення біля кордонів. Я здивований, наскільки робочою була атмосфера переговорів радників нормандської четвірки. Підкреслюю: всі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню", - заявив він.
читайте такожГенерал оцінив, чи може армія РФ розгромити ЗСУВіцепрем'єр-міністр підкреслив, що накопичення Росією військ біля українських кордонів - це інструмент для досягнення мети, а саме вирішення внутрішнього порядку денного самої РФ, враховуючи складнощі всередині країни та майбутні вибори в Державну думу.
"Друга річ - це запрошення до танцю безпосередньо США, щоби з Росією стали рахуватися і почався з ними діалог. Я не вважаю, що гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну. Це спроба продемонструвати загрозу, яка є більш страшною, ніж сама загроза", - припустив Олексій Резніков.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
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