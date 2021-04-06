Резніков оцінив шанси широкомасштабної військової кампанії на Донбасі

РФ прагне створити напругу з метою привернути увагу до себе і залякати інші країни. При цьому найгірший варіант розвитку подій виключати не можна.
Початок широкомасштабної військової кампанії на сході України найближчим часом малоймовірний.
При цьому Росія веде гібридну інформаційну війну, намагаючись залякати інші країни та привернути до себе увагу. Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV.
"Я їх (шанси на початок широкомасштабної військової кампанії, - ред.) оцінюю як дуже мінімальні. Я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином примусити до переговорів інших гравців світу", - вважає Резніков.
Він також зазначив, що зараз Україну підтримує США і вся європейська спільнота. Крім того, до порядку денного повернули і питання Криму.
"Всі знають, що Російська Федерація не є ніяким посередником, вони є країною-агресором, вони є учасником Тристоронньої контактної групи як країна, яка відповідає за те, що почалося в окупованій частині Донецької та Луганської областей", - заначив Резніков.
читайте такожВетеран АТО назвав актуальну загрозу з боку Росії для УкраїниОднак він підкреслив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій.
"Будь-яка демонстрація сили може перетворитися на реалізацію цієї сили... Тому не слід виключати можливостей як провокацій, так і ексцесів, коли ще одна мавпа з гранатою зробить постріл, в результаті якого ще одне повітряне судно може постраждати", - сказав Резніков.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
- Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
- Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
- Російський політолог Дмитро Орєшкін висловив думку, що президент РФ Путін не нападе на Україну, бо йому нічим воювати.
- Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
- Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, чи можлива військова операція на Донбасі, та назвав причину активізації російський військових поблизу кордону України.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи є причини побоюватися військового наступу Росії, та оцінив ситуацію через загострення на Донбасі.