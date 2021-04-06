Резніков оцінив шанси широкомасштабної військової кампанії на Донбасі

Олексій Резніков / УНІАН

Початок широкомасштабної військової кампанії на сході України найближчим часом малоймовірний.

При цьому Росія веде гібридну інформаційну війну, намагаючись залякати інші країни та привернути до себе увагу. Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на каналі ICTV.

"Я їх (шанси на початок широкомасштабної військової кампанії, - ред.) оцінюю як дуже мінімальні. Я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином примусити до переговорів інших гравців світу", - вважає Резніков.

Він також зазначив, що зараз Україну підтримує США і вся європейська спільнота. Крім того, до порядку денного повернули і питання Криму.

"Всі знають, що Російська Федерація не є ніяким посередником, вони є країною-агресором, вони є учасником Тристоронньої контактної групи як країна, яка відповідає за те, що почалося в окупованій частині Донецької та Луганської областей", - заначив Резніков.

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"Будь-яка демонстрація сили може перетворитися на реалізацію цієї сили... Тому не слід виключати можливостей як провокацій, так і ексцесів, коли ще одна мавпа з гранатою зробить постріл, в результаті якого ще одне повітряне судно може постраждати", - сказав Резніков.

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