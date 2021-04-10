Резніков оцінив ймовірність масштабного удару Росії по Україні

Армію РФ перекидають на кордон України / Reuters

Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оцінив ситуацію навколо стягування військ РФ на кордон України.

Як заявив він в інтерв'ю ВВС Україна, ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України є мінімальною.

На питання журналіста про те, як він оцінює ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України, Резніков сказав: "Як мінімальну. Існують ризики, їх не можна недооцінювати, але я вважаю і сподіваюся, що все ж те, що відбувається, це скоріше демонстрація сили без наміру її застосування - заради певної мети".

На думку міністра, демонструючи силу і стягуючи війська до кордону з Україною, Росія закликає міжнародне співтовариство запросити її до діалогу, адже через її заперечення своєї участі у війні на сході України і захоплення Криму інші країни припинили сприймати РФ серйозно.

"Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через ті ризики, які ми Вам демонструємо. Думаю, що така їх головна мета", - вважає він. Другою причиною таких дій РФ віце-прем'єр-міністр вважає спроби відвернути увагу росіян від проблем всередині країни на зовнішні загрози і ризики.

Водночас Резніков зазначив, що вважає мінімальним ризик подальшої ескалації ситуації та її "вибуху" без бажання з боку України чи сторони Росії, однак не заперечує, що такий ризик є.

"Це може статися. Сьогодні, за даними наших військових, там сконцентрували до 25 тис. бойовиків, найманців першого і другого армійських корпусів під керівництвом офіцерів та інструкторів з Російської Федерації. Але, що там відбувається безпосередньо в окопах, що вони п'ють, або що вони курять, ніхто не знає. Тому все може статися", - пояснив він.

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Загострення на кордоні України і РФ: