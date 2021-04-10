Резніков оцінив ймовірність масштабного удару Росії по Україні

Віце-прем'єр-міністр прокоментував стягування військ РФ на кордон України.
Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков оцінив ситуацію навколо стягування військ РФ на кордон України.
Як заявив він в інтерв'ю ВВС Україна, ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України є мінімальною.
На питання журналіста про те, як він оцінює ймовірність широкомасштабної агресії Росії проти України, Резніков сказав: "Як мінімальну. Існують ризики, їх не можна недооцінювати, але я вважаю і сподіваюся, що все ж те, що відбувається, це скоріше демонстрація сили без наміру її застосування - заради певної мети".
На думку міністра, демонструючи силу і стягуючи війська до кордону з Україною, Росія закликає міжнародне співтовариство запросити її до діалогу, адже через її заперечення своєї участі у війні на сході України і захоплення Криму інші країни припинили сприймати РФ серйозно.
"Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через ті ризики, які ми Вам демонструємо. Думаю, що така їх головна мета", - вважає він. Другою причиною таких дій РФ віце-прем'єр-міністр вважає спроби відвернути увагу росіян від проблем всередині країни на зовнішні загрози і ризики.
Водночас Резніков зазначив, що вважає мінімальним ризик подальшої ескалації ситуації та її "вибуху" без бажання з боку України чи сторони Росії, однак не заперечує, що такий ризик є.
"Це може статися. Сьогодні, за даними наших військових, там сконцентрували до 25 тис. бойовиків, найманців першого і другого армійських корпусів під керівництвом офіцерів та інструкторів з Російської Федерації. Але, що там відбувається безпосередньо в окопах, що вони п'ють, або що вони курять, ніхто не знає. Тому все може статися", - пояснив він.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.