Резніков пригрозив випирати росіян, які незаконно понаїхали до Криму

Україна депортує з Криму росіян, які незаконно переселилися / Reuters

Віце-прем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков не виключив видворення із захопленого РФ Криму росіян, які незаконно потрапили на півострів після його окупації.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, Кремль свідомо завозить до Криму населення з Росії, минаючи офіційні українські кордони, проводячи асиміляцію і витіснення місцевого населення.

"За нашою інформацією - півмільйона, і це суперечить міжнародному праву, відповідної Конвенції - це військовий злочин. Тому тут ще буде питання відповідальності. Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 тисяч, а за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади - від 700 тисяч до 1 мільйона. Навіщо вони натягують цю статистику, я не знаю, треба перевіряти", - зазначив віце-прем'єр.

Він каже, що при населенні Криму в 2,5 мільйона осіб до початку окупації, на півострів переселили 500 тисяч людей, які приїхали, не будучи місцевими жителями.

"У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать і такі заклики. Я прихильник юридичної процедури під назвою видворення. Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили в Крим не через Чонгар, Каланчак або Чаплинку, значить, вони там знаходяться незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі - видворення", - підкреслив він. Реклама

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов поклав на Німеччину і Францію часткову відповідальність за окупацію Криму через їх позицію і ненадання Україні ПДЧ в 2008 році.

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У відповідь посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що наявність плану дій щодо членства України в НАТО (ПДЧ) не зупинило б Росію від анексії Криму в 2014 році.