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Резніков закликав ЄС посилити санкції проти Росії

13 квітня 2021, 20:30
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За словами Рєзнікова, для того, щоб запобігти повномасштабній війні, потрібно посилити санкції проти Росії.

Олексій Резніков
Олексій Резніков закликав до санкцій проти РФ / УНІАН

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков просить ЄС запровадити нові санкції проти Москви і заблокувати Північний потік-2, а також закликав Європу проявити чітку позицію щодо російської агресії проти України.

"Зараз весь світ бачить масштабну концентрацію російських військ на наших кордонах.... Якщо цивілізований світ хоче виключити сценарій масштабної ескалації сьогодні, потрібна інша динаміка дій", - заявив Резніков на онлайн-засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах.

Резніков додав, що для того, щоб запобігти повномасштабній війні, потрібно посилити санкції проти Росії і припинити будівництво російського газопроводу.

"Що потрібно, щоб захистити Європу від цієї війни. По-перше, на випередження посилювати санкції проти РФ, це дасть їм відчути позицію Європейського співтовариства. Друге, потрібно назавжди зрозуміти, що потрібно припинити проект Північний потік-2. Це не бізнес - це російська енергетична зброя проти Європи",- додав віце-прем'єр.

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На думку віце-прем'єра, незважаючи на агресивні дії біля українського кордону, Росія не планує повномасштабного вторгнення в Україну, проте Москва може піти на такий крок, якщо побачить слабку позицію Європи.

"Ми готові в будь-який момент чинити опір, однак якщо Росія побачить чітку позицію Європи, то у розростання війни не буде шансу і ми зможемо повернутися за стіл переговорів і досягти бажаного миру", - підкреслив він.

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Війна Росії та України - про що раніше повідомляв Главред:

санкції проти Росії війна на Донбасі Північний потік-2 Олексій Резніков
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