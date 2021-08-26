Різанина під Києвом: стали відомі деталі жорстокого нападу на дітей

Зловмисника затримали в Глевасі / kv.npu.gov.ua

У селищі Глеваха Київської області зловмисник забрався в приватний будинок і наніс важкі каліцтва сплячим дітям - порізав 8-річного хлопчика (проникаюче поранення) і зламав ніс 14-річній дівчинці.

Як повідомляє ТСН, зловмисник проник на територію ділянки, перестрибнувши невисокий паркан і потім через вікно заліз у двір.

Постраждала розповіла, що прокинулася від того, що зловмисник почав її бити кулаком.

За словами постраждалих, вони бачили нападника перший раз в житті і про його мотиви нічого не знають. Зловмисника затримали батьки. При цьому він встиг поранити батька.

"Свої мотиви скоєння даного злочину він досі не пояснює і не може навіть пояснити, що власне сталося. Нго перевірили на наявність алкоголю в крові. Рівень дуже низький - 1 проміле", - зазначила прес-секретар поліції Київщини Ірина Прянишникова.

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/ kv.npu.gov.ua

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Глевасі, 26-річний житель Бучанського району вночі пробрався в чужий будинок і напав з ножем на дітей - 8-річного хлопчика та 14-річну дівчинку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його неподалік місця проживання потерпілих. Ним виявився 26-річний житель Бучанського району.

Зловмиснику повідомили про підозру. Розслідування триває.