Різанина в Рівному: суд відпустив додому підлітка, який вдарив жінку ножем

Підлітки порізали жінку ножем у Рівному / скріншот

В Рівному міський суд розглядав справу про напад двох підлітків-близнюків на жінку, яку вони вдарили ножем на вулиці.

Як повідомляє Radiotrek, розглядалося клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 15-річного підозрюваного у вчиненні нападу та нанесенні тілесних ушкоджень.

У повідомленні наголошується, що суддя обрав йому цілодобовий домашній арешт строком на два місяці.

Що відомо про підлітків, які вдарили жінку ножем

Зазначається, що двоє підлітків, які напали з ножами на ровенча, займалися кікбоксингом. Зокрема, брали участь в одному зі спортивних клубів Рівного.

У Мережі вже опублікували фото, на яких вони знаходяться на рингу.

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/ radiotrek.rv.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину до дитсадка. Її з непроникаючими ножовими пораненнями доставили в лікарню.

Надивившись фільмів, Підлітки хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем.

З цієї причини брати взяли ніж, пішли на вулицю і завдали ножові поранення жінці, що проходила повз.

Пораненою виявилася 42-річна Ольга, яка якраз відвела дитину в дитячий сад. Після свого вчинку неповнолітні побігли і сховалися в квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали і затримали.