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Різанина у Львові: двох бійців поранили перед виїздом в зону ООС

12 липня 2021, 09:55

В результаті різанини один з постраждалих втратив багато крові.

У Львові сталася різанина
У Львові поранили двох бійців, які їхали в зону ООС / varta1.com.ua

У Львові сталася жорстока бійка, в результаті якої хлопець поранив ножем двох опонентів.

В результаті різанини один з постраждалих втратив багато крові, його довелося госпіталізувати, при цьому він залишався у свідомості, повідомляє Канал 24.

Двоє бійців прямували в зону проведення операції Об'єднаних сил, однак перед виїздом у них стався конфлікт, який закінчився пораненнями.

Як розповіли в ГУ НП Львова, нападником виявився 39-річний житель Львова.

Наразі поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство з використанням зброї.

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Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

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/ varta1.com.ua
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/ varta1.com.ua

Нагадаємо, раніше в Харкові суперечка між двома молодими людьми на грунті територіальної приналежності тимчасового окупованого Росією Криму переріс в різанину.

Постраждав один з хлопців-йому порізали руку.

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