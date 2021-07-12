Різанина у Львові: двох бійців поранили перед виїздом в зону ООС

В результаті різанини один з постраждалих втратив багато крові.
У Львові сталася жорстока бійка, в результаті якої хлопець поранив ножем двох опонентів.
В результаті різанини один з постраждалих втратив багато крові, його довелося госпіталізувати, при цьому він залишався у свідомості, повідомляє Канал 24.
Двоє бійців прямували в зону проведення операції Об'єднаних сил, однак перед виїздом у них стався конфлікт, який закінчився пораненнями.
Як розповіли в ГУ НП Львова, нападником виявився 39-річний житель Львова.
Наразі поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство з використанням зброї.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.
Нагадаємо, раніше в Харкові суперечка між двома молодими людьми на грунті територіальної приналежності тимчасового окупованого Росією Криму переріс в різанину.
Постраждав один з хлопців-йому порізали руку.