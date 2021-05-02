РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України

РФ може вдарити по Україні ракетами Іскандер-М

В Україні стан протиракетної оборони знаходиться на низькому рівні, заявив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

"Що стосується протиракетної оборони, її просто у нас немає. В одному залпі зараз Росія має близько 300 ракет. Якщо брати 100 Іскандерів і 200 Калібрів та інші ракети. Можливо, перший залп ми зможемо якось відбити, але ще залп і ще одна хвиля. Тоді виникає питання про ефективність", - підкреслив він у коментарі ТСН.

Експерт говорить про те, що навіть незважаючи на так зване відведення, російські війська готові до вторгнення хоч зараз.

"З військової точки зору, я думаю, що це сто відсотків. Тобто, ймовірність нападу Росії з військової точки зору зараз дуже висока", - пояснив він.

Військовий експерт також пояснив, чого Володимир Путін домагається від Заходу ескалацією ситуації.

"Ніякого ПДЧ для України. Україна не повинна стати членом НАТО ніколи, припиніть допомагати Україні зброєю, інакше ми будемо нагнітати обстановку і підвищувати ставки військові", - додав Самусь.

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Відведення військ РФ від кордонів України: