"РФ - не Талібан": Зеленський пояснив, чому Кремлю не вдалося захопити всю Україну

Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував порівняння ситуації в Україні з тим, що відбувається в Афганістані.

Як підкреслив він в інтерв'ю американській телекомпанії CNN, Україну некоректно порівнювати з Афганістаном. Глава держави каже, що наша країна не залежить від США настільки сильно, як Кабул від Вашингтона.

Відповідаючи на питання про те, чи немає занепокоєння з приводу того, що Київ може втратити підтримку США, як сталося з Кабулом, Зеленський назвав подібні паралелі некоректними.

"Я не думаю, що ми можемо порівнювати це — Україну і Афганістан. Україна не так залежна від США, як був Афганістан", - зазначив президент.

Разом з тим він нагадав, що в 2014 році українцям вдалося відстояти свою державність, незважаючи на те що їм протистояла російська армія, а українські збройні сили не мали ніякої зовнішньої підтримки.

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"Я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - говорить глава держави.

Він також додав, що РФ не можна порівнювати за силою з Талібаном, адже вона має в своєму розпорядженні одну з найсильніших армій світу.

"Ось чому я вважаю, що ми постояли за свою країну, і ось чому ми настільки незалежні від будь — якої іншої економіки, наскільки це можливо", - резюмував Зеленський.

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Раніше Зеленський заявив, що глава Білого дому Джо Байден підтримує вступ України до НАТО. Про це Байден сказав українському колезі під час їхньої зустрічі у Вашингтоні.

За його словами, відповідь американського глави тривала близько 20-30 хвилин. "Він сказав:"я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення". Я чув цю риторику від нього перед зустріччю", - сказав Зеленський.