РФ перекидає до Криму псковських десантників, які воювали на Донбасі

Окупанти РФ в Криму / Reuters

Росія перекидає у захоплений Крим 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію ("псковські десантники"), яка брала участь в агресії на Донбасі в 2014 році.

Як говориться в повідомленні групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, в мережі з'явилося відео, де видно залізничну платформу з самохідною артилерійською установкою Нона-С, яка перебуває на озброєнні повітряно-десантних військ.

За номерами вантажної платформи удвлося встановити, що вона слід зі станції Череха в Псковській області на станцію Сімферополь-Вантажний.

В якості вантажовідправника і вантажоодержувача вказана військова частина 07264-76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, бійці якої відомі як "псковські десантники".

"Входить до складу цієї дивізії 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк дислокується якраз в селищі Череха, звідки і відправився потрапив на відео ешелон. За деякими деталями, наприклад по штабелю круглого лісу біля шляхів, ми припускаємо, що відео знято саме на станції Череха, під час навантаження ешелону", - йдеться в матеріалі.

Розслідувачі додали, що перекидання однієї з найбільш боєздатних російських частин виглядає цілком логічно і в тому випадку, якщо нарощування російського угруповання проводиться для залякування української влади.

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Загострення на Донбасі: