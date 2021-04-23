РФ пішла на хитрість з "відведенням" військ від кордону з Україною - CIT

У Міноборони РФ говорять про відведення військ з Криму / Facebook/mod.mil. rus

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team проаналізувала ситуацію з наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу до 1 травня повернути в місця постійної дислокації особовий склад 58-ї армії (базується на Північному Кавказі), 41-ї армії Центрального військового округу, а також 7-ї, 98-ї і 76-ї десантних дивізій.

Як говориться в матеріал CIT, у травні 2014 року також заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріли українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі декількох батальйонно-тактичних груп.

Відзначається, що на повернення в місця постійної дислокації військам РФ відведено менше 10 днів, хоча перекидання в Крим і до кордонів України зайняла майже місяць.

"Це може частково пояснюватися тим, що за словами Шойгу, техніка 41-ї армії залишиться на полігоні Погоново (мова йде про табір під Воронежем). Техніка буде перебувати там як мінімум до вересня, коли 41-а армія повинна взяти участь у стратегічних навчаннях Захід - 2021", - йдеться в повідомленні.

Розслідувачі зазначають, що при необхідності перекинути особовий склад 41-ї армії назад під Воронеж можна протягом лічених днів.

"У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або підконтрольну територію України зберігається, хоча останнє зажадає нового перекидання військ", - додали в CIT.

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Відведення військ РФ від кордонів України: