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Тиск на Москву і нові санкції проти РФ: ключові тези з брифінгу Меркель і Зеленського

22 серпня 2021, 15:08

Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів, підкреслила канцлер ФРН.

меркель, Зеленський
Ангела Меркель і Володимир Зеленський / Reuters

У неділю, 22 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель у Києві провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

В ході брифінгу для журналістів лідери двох країн торкнулися ключових питань: врегулювання на Донбасі, будівництва газопроводу Північний потік-2, а також продовження транзиту газу через Україну.

Нормандський формат

Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі, але, поки немає прогресу.

Як заявив він у ході спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві, для її проведення потрібно тиснути на Росію.

"Наша позиція щодо проведення саміту" нормандської четвірки " незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатися. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів", - заявив він.

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Меркель повідомила, що хоче провести зустріч у Нормандському форматі на рівні президентів: "Ми говорили і про Нормандський формат. Тут, чесно кажучи, ми не йдемо вперед, як цього хотілося б. На жаль, зустрічі Тристоронньої контактної групи не проходять, як хотілося б. Я хотіла б також провести (зустріч, - ред.) ще раз на рівні президентів, на вищому політичному рівні, і запросити і російського, і французького, і українського президентів, і якщо ми зможемо розробити хороший порядок денний, то це вважаю можливим".

Врегулювання на Донбасі

Президент Зеленський заявив, що в України, Німеччини та Франції має бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах", - зазначив Зеленський.

"Ми прагнемо досягти режиму стабільного і постійного режиму припинення вогню, обміну утримуваних особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій і доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного Комітету "Червоний Хрест"", - сказав він.

У свою чергу Меркель назвала Росію учасником конфлікту на Донбасі.

На її думку, "правильно, що Україна відмовляється вести переговори з представниками сепаратистів". "Ми крутимося навколо цієї проблеми".

Північний потік-2

"Важливим питанням наших переговорів була енергетична безпека і Північний потік-2. Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки і вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Відповідно до Угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Єврокомісією та Урядом ФРН найближчим часом", - підкреслив Зеленський.

Німеччина виступає за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використовувати Північний потік 2 Як зброю, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Стурбованість з української сторони ми дуже серйозно сприймаємо, і тому я під час переговорів у Москві говорила про цю проблему, і ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати цей газопровід для мети (геополітичної, - ред.) зброї", - сказала вона.

Продовження транзиту газу через Україну

Президент Зеленський заявив, що завтра міністри енергетики України, ФРН і США зустрінуться, щоб провести переговори про можливе припинення транзиту газу після 2024 року. Також сторони обговорять гарантії для України.

"Завтра дійсно важлива зустріч: зустрічатимуться три міністри енергетики — США, України та Німеччини. Може там з'являться якісь більш конкретні речі", - сказав він.

Німеччина хоче, щоб договір про транзит російського газу через Україну було продовжено якнайшвидше, заявила Меркель.

"...Дуже важлива наша співпраця в галузі енергетики. Воно вже існує, але буде продовжено, і в зв'язку з тим, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії в Європу. Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який діє до 2024 року. Ми будемо про це говорити і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - сказала Меркель.

Поставки зброї в Україну

Зеленський заявив, що Україна продовжує розраховувати на постачання зброї з Німеччини.

"Ми зверталися щодо поставок зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо – в рамках навчань, в рамках натовських навчань. Дійсно, і Європа, і Німеччина нас підтримують. Однак нам потрібні дуже Предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно сильно розраховуємо і очікуємо", - підкреслив Зеленський.

Кримська платформа

Меркель пояснила неможливість приїзду глави МЗС ФРН до Києва на установчий саміт Кримської платформи подіями в Афганістані, підкресливши, що це не пов'язано з відносинами Німеччини з РФ.

"Те, що наш міністр (Хайко Маас, - ред.) зараз не приїде, не пов'язане з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася зараз в Афганістані. Тому ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ ", - сказала вона.

Меркель запевняє, що її відсутність на саміті Кримської платформи 23 серпня не свідчить про бажання догодити Росії, а заміна представника Німеччини пов'язана тільки з подіями в Афганістані.

читайте такожУльтиматум Зеленському від Путіна: у РФ розкрили деталі переговорів з Меркель

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

За його словами, він не знав, що перед приїздом до Києва Меркель зустрінеться в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому сподівається, що вона приїде "з якимось баченням, з якимось загальним результатом".

При цьому Зеленський зазначив, що українська сторона не розраховує на подарунки.

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Володимир Зеленський нормандський формат Ангела Меркель
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