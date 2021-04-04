РФ таємно перекидає артилерію на кордон з Україною - розслідування

Армію РФ перекидають на кордон України / Reuters

Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номери.

Про це йдеться в розслідуванні групи незалежних експертів Conflict Intelligence Team, що публікує відповідне відео.

У розслідуванні посилаються на матеріали про перекидання російської техніки, які 1 і 2 квітня з'явилися в Twitter.

На відео зображені вантажівки, що буксирують гаубиці Мста-Б в Ростовській області.

На першому відео оператор говорить "номери регіону прикриті", а на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери, а саме - прихований код, який на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових – як правило приналежність до військового округу РФ.

/ citeam-ru

"Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка північніше місця зйомки проходить близько до кордону з Україною. Колони теж прямують на північ. Хоча ми не знаємо пункти їх призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах — цей код відноситься до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною.

Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото - і відеоматеріалів з рухом ешелонів з військовою технікою, знятих, наприклад, в Новосибірську, Тюмені і Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини з межують з нею Західного і Південного, але і як мінімум з Центрального військового округу", - йдеться в розслідуванні.

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