"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу

У Нафтогазі оцінили перспективи нових переговорів з РФ / Reuters

Голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко вважає, що Росії буде важко "зіскочити" з діючої угоди про транзиті газу через Україну, яка діятиме до 2024 року.

"Ми вважаємо, що так. Знову ж таки вона може створювати нам певні проблеми. Але це не найбільший ризик, скажімо так. При цьому тут просто важливо розуміти, як цей контракт був укладений. Ми починали з того, що Росія не хотіла взагалі будь-який контракт продовжувати або укладати і говорила, що, швидше, Земля буде обертатися навколо Місяця", - заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він додав, що Київ готовий вести переговори про продовження поточного контракту.

"На жаль, до речі, переговорів немає. А переговори з німецьким урядом про продовження контракту з "Газпромом" теж недоречно вести. Потрібно вести ці переговори з "Газпромом". Але ми наполягаємо на тому, що паралельно, а краще взагалі до того, як будуть переговори з "Газпромом", були переговори з європейськими компаніями. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності. І, до речі, не після 2024 року, а зараз", - підкреслив Вітренко.

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Раніше Вітренко заявив про те, що пропозиції щодо збереження транзиту через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського газу для нашої країни неприйнятні.

Коментуючи заяву голови правління Газпрому Олексія Міллера про готовність забезпечити і збільшити транзит газу через Україну при додаткових закупівлях російського газу, Вітренко сказав, що Україна не прийме " такі дискримінаційні пропозиції".

Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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