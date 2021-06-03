Римма Зюбіна жорстко "наїхала" на Укрзалізницю через "аромат" у вагоні

Римма Зюбіна нажалілася на Укрзалізницю / Скріншот

Українська актриса театру та кіно Римма Зюбіна у середу, 2 червня, "наїхала" на акціонерне товариство Укрзалізниця через те, що їй потрібно було добиратися до Ужгорода у свіжопофарбованому вагоні.

Артистка на своїй сторінці у Facebook поділилася, що хотіла дістатися на Закарпатті поїздом Київ – Солотвино, і під час посадки зрозуміла, що на весь вагон смердить фарбою.

Зюбіна зазначила, що поїздка займає багато годин й при цьому доведеться дихати цим "ароматом". Артистка підкреслила, що вона астматик і алергік, і у вагоні їхали люди, у яких були свої букети хвороб.

"Я сідаю у потяг… і їду до Ужгорода. З величезним здивуванням я зрозуміла, що вагон свіжопофарбований. І коли ти заходиш всередину – все пахне фарбами. У мене таке запитання до представників Укрзалізниці: "Чи існують якісь технічні норми, коли фарбується вагон, і коли людям можна їхати безпечно у цьому вагоні?"…", – сказала Зюбіна.

Актриса поставила УЗ ще одне питання – жорсткіше: "Ми для вас люди, чи хто?".

Пізніше вона додала, що пасажири вагона написали скаргу.

Представник УЗ Олександр Петровський повідомив, що вагон вийшов з ремонту 31 травня, а у рейс пішов 2 червня. За його словами, це допустимо за регламентом, однак різкого запаху не мало бути.

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Довідка. Поїзд Київ – Солотвино (013К) виїжджає зі столиці о 17:11, а прибуває до Ужгорода наступного дня о 08:38.