"Ризикувати не хоче" : у столичному тролейбусі катався чоловік у суперзахисті

Чоловік привернув увагу пасажирів / Facebook

В київському тролейбусі пасажири помітили дивного чоловіка в суперзахисті від коронавірусу.

Він прикрив обличчя захисним прозорим екраном-щитком, а голову накрив тканиною, в якій були тільки прорізи для очей.

Про це написали у Facebook-спільноті "Типове Голосієво", опублікувавши відповідне фото.

"30 тролейбус. Напевно, вже хворів. Але більше ризикувати не хоче", - підписано фото.

Нагадаємо, раніше вулицями Черкас на даху авто катався оголений чоловік. Люди подумали, що він або п'яний, або програв суперечку.

Також раніше у рівненському тролейбусі роздяглася пасажирка. Дві подруги їхали в громадському транспорті. І раптом одна з них почала роздягатися, а потім дефілювати. За процесом спокійно спостерігали пасажири, а ось кондуктора цей факт глибоко обурив і вона почала просити дівчину надіти маску.