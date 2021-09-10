Народила від ґвалтівника: на Рівненщині педофіл поглумився над 12-річною падчеркою

Затриманий педофіл на скакм'ї підсудних / скріншот

У Костополі Рівненської області завершився суд над педофілом. Чоловік ще у 2019 році зґвалтував малолітню дівчинку — доньку своєї знайомої.

Дівчинці на той момент було 12 років, повідомляє прокуратура області.

Поки тривали слідство і суд, потерпіла виносила і народила від ґвалтівника дитину. Юна мати подала цивільний позов про відшкодування їй моральної шкоди. Суд постановив стягнути з обвинуваченого 100 тисяч гривень.

Крім того, покаранням для ґвалтівника стануть 8 років у колонії. Чоловіка визнано винним за ч.4 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої).

Вирок в силу ще не вступив, кожна зі сторін може подати апеляцію.

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Що відомо про засудженого збоченця

43-річний Василь заявив у залі суду, що готовий виховувати дитину від падчерки, повідомляють Надзвичайні новини.

Чоловік силою примушував до інтиму школярку. Поліція встановила, що вітчим-педофіл ґвалтував дівчинку щонайменше двічі, а потім погрожував.

Співмешканка чоловіка нічого не помічала, поки її дочка була на сьомому місяці вагітності.

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Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці скандалу в дитячому таборі в Бердянську Запорізької області, де вожатого звинуватили в розбещенні 10-річної дівчинки.

Збоченець рано вранці проник в кімнату, в якій спали чотири дівчинки. Вирішивши, що діти міцно сплять, хлопець підійшов до однієї з дівчаток і зняв з неї трусики. Після чого почав торкатися до статевих органів Школярки, знімаючи при цьому процес на смартфон.