Народила прямо в купе: у поїзді Київ-Ужгород з'явилася на світ дитина

Жінка народила в поїзді хлопчика / УНІАН

У поїзді, що прямував з Києва до Ужгорода, в ніч на 25 липня народилася дитина. Жінку вже разом з новонародженим хлопчиком зняли з поїзда у Тернополі і відправили до лікарні. Про резонансну подію розповіли тернополяни, які їхали цим поїздом.

Як повідомляє місцеве видання Т1, пологи відбулися приблизно о першій годині ночі на 25 липня. Провідник заздалегідь повідомив диспетчерам про те, що у вагоні поїзда їде вагітна жінка, яка недобре почувається. На вокзал була викликана машина швидкої допомоги.

Жителі Тернополя, які їхали потягом Київ – Ужгород, розповіли, що вже з купе медичні працівники забирали жінку разом з дитиною – новонародженим хлопчиком. Маму з малюком відправили до Тернопільського обласного клінічного перинатального центру Мати і дитина.

Нагадаємо, в травні у Києві в переході на станції метро Лісова у жінки несподівано почалися пологи. Співробітники метрополітену, поліцейські і пасажири почали допомагати породіллі.

Повідомлялося, що жінка народила ще до того, як приїхала швидка допомога. Медики прямували до породіллі 8 хвилин.

Відомо, що народився хлопчик. Мама дитини з Броварів. Жінку і немовля відвезли до броворської лікарні. У матері та у новонародженого медичні працівники проблем не виявили.