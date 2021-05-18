Батьків убив COVID-19: спливли подробиці про підлітка, який стрибнув з мосту в Києві

Хлопець скинувся з мосту на Київщині / Голос

У понеділок, 17 травня, в Києві підліток стрибнув з мосту, намагаючись покінчити життя самогубством. З'ясувалося, що його батьки померли від коронавірусу в березні – вони виховували 13 дітей.

Юнак вижив, але зараз він перебуває у важкому стані. Як повідомляє "Моя Київщина", це 15-річний син Діани та Володимира Родікових, багатодітних батьків, які виховували трьох своїх і вісім прийомних дітей. Крім того, у них було двоє старших повнолітніх дітей.

Кілька місяців тому Діана і Володимир з різницею у дев'ять днів померли від коронавірусу, залишивши сиротами 13 дітей, повідомляє КМДА.

Сім'я Родікових переїхала з окупованої Макіївки до Київської області у 2014 році. У селі Липовий Скиток під Києвом вони створили дитячий будинок сімейного типу.

Раніше повідомлялося, що у Фастівському районі Київської області в понеділок, 17 травня, зник 15-річний хлопець. Він залишив записку, в якій писав, що має намір вчинити самогубство.

Правоохоронці негайно почали шукати підлітка.

Тим часом юнак дістався до столиці і там кинувся з мосту (з якого саме, не уточнюється). При падінні хлопець вижив.