Батьки кажуть, що впав з дивану: 2-річна дитина померла в Дніпрі

Медики боролися за його життя до останнього / скріншот

У лікарні Дніпра померла 2-річна дитина. Хлопчика 2019 року народження доставили з Кривого Рогу до Дніпровської обласної дитячої лікарні 16 вересня.

Медики діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та крововилив у мозок. Батьки розповіли, що хлопчик впав з дивана, пише " Дніпровська панорама ".

читайте такожНа кону - життя дитини: Комаровський попередив батьків про смертельну дитячу розвагуВчора вночі, близько 23:00 в реанімації після тривалої боротьби за життя лікарі констатували смерть дитини.

Раніше головред писав, що в реанімації дитячої обласної лікарні Полтави померла 10-річна дівчинка . За попередньою інформацією слідства, дитина вчилася в ліцеї №33 Полтавської міської ради.