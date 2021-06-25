Батьки втратили третю дитину: з'явилися нові подробиці загибелі рекордсменки Катерини Долган

Катерина Долган померла на місці ДТП, дізналися журналісти / УНІАН

Рекордсменка Національного реєстру рекордів України Катерина Долган за кермом авто загинула в ДТП, коли поверталася з Київського ультрамарафону (проходив 19 червня) додому у місто Прилуки Чернігівської області. Батьки рекордсменки вже втратили двох дітей, вона залишалася у них одна.

Дівчина не подолала всю дистанцію марафону. Тренери були проти того, щоб вона брала участь у забігу, просили зняти її з дистанції, розповів оглядачеві перший наставник рекордсменки з Прилук Руслан Салівон.

За його словами, дівчина проявила завзятість та юнацький максималізм – вирішила бігти.

"...вона вирішила бігти. Але не змогла. Спека, втома, кисневе голодування. У цей же день вона сіла за кермо та їхала додому в Прилуки. У якийсь момент вона чи то заснула за кермом, чи то відключилася й потрапила в аварію", – поділився тренер.

Знайомі Долган розповіли, що вона рухалася на машині зі швидкістю не понад 50 км/год, авто з'їхало з дороги та врізалося у паркан. Співрозмовники додали, що дівчина загинула на місці – частина кріплення паркану пробила лобове скло й вдарила її в голову.

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Раніше батьки рекордсменки втратили двох дітей – у них через кілька днів після народження помер хлопчик. Потім у віці шести років після важкої хвороби померла дівчинка. Дівчина була третьою дитиною у сім'ї, але після загибелі брата й сестри стала єдиною.

Нагадаємо, керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила, що Катерина Долган загинула 19 червня. Вєтрова уточнила, що дівчина розбилася на трасі Київ – Прилуки.

Керівник реєстру рекордів додала, що за кілька днів до загибелі дівчина брала участь у забігу в Сумах.

Довідка. Катерина Долган навчалася у київському Національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова в Інституті фізичного виховання. Дівчина була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики та стала призер численних змагань і чемпіонатів, які проходили в Україні.

На початку вересня 2020 року, 9 числа, Долган встановила рекорд України – подолала максимальну відстань на біговій доріжці. Дівчина на доріжці без перерв та відпочинку за п'ять годин пробігла 51 кілометр.