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Батьки здали в дитбудинок дівчинку, яка врятувала братів і сестер з пожежі

10 червня 2021, 15:38

За словами юної Софії Рознійчук, розповіла, що сімох молодших дітей з дитбудинку батьки забрали, а її вирішили залишити під опікою держави.

Дівчинка, Зеленський
Софія Рознійчук та президент Зеленський / сайт президента України

В Закарпатській області батьки залишили в Чинадіївському дитбудинку 13-річну Софію Рознійчук. Вона прославилася на всю країну, коли три роки тому винесла з пожежі чотирьох братів і сестру. Тоді за мужність і героїзм стала лауреатом Всеукраїнської акції Герой-рятувальник-2019. Нагороду їй вручав особисто президент України Володимир Зеленський.

Свою сумну історію дівчинка розповіла для YouTube-каналу ДСНС України. Вона зазначила, що після того, як будинок згорів, деякий час сім'я жила на вулиці. Потім її забрали соціальні працівники.

Софія розповіла, що молодших дітей з дитбудинку батьки забрали, а її вирішили залишити. Дівчинка каже, що в майбутньому хотіла б стати рятувальником.

Як повідомляє портал КП в Україні, маму Софії вже позбавили батьківських прав. Соціальні працівники також звернулися до суду, щоб забрати права на дитину і у батька. Відомо, що чоловік живе зі своїми сімома молодшими дітьми та новою дружиною на Закарпатті, а мати – у Вінниці. І вона відмовляється бачитися з Софією.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 27 лютого жінка викрала трирічну дівчинку з дитячого будинку, який розташований на вулиці Кубанської України.

Пізніше журналістам у правоохоронних органах повідомили, що дитину вкрала біологічна мати Євгенія Туманян.

У поліцію про подію повідомила співробітниця дитячого будинку.

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