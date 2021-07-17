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Батьки спокійно дивилися телевізор: на Тернопільщині під час пожежі загинула 2-річна дівчинка

17 липня 2021, 07:40

Мертву 2-річну знайшли під ліжком. Правоохоронці припускають, що вона могла злякатися. Тому сховалася туди від пожежі.

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На Тернопільщині під час пожежі загинула 2-річна дівчинка / Нацполіція

Трагедія сталася в селі Нова Могильниця на Тернопільщині - там при пожежі загинула 2-річна дівчинка. А її батьки в цей час спокійно дивилися телевізор. Старші брати та сестри своєю чергою пішли на річку.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, тіло дитини без ознак життя виявили рятувальники, коли загасили вогонь. Пожежа сталася ввечері 15 липня у підсобному приміщенні.

Мертву 2-річну дитину знайшли під ліжком. Правоохоронці припускають, що вона могла злякатися. Тому сховалася туди від пожежі.

Саму ж підсобку використовували як курник. Там облаштували житлову кімнату і провели туди світло. За попередньою інформацією, сім'я загиблої дівчинки - уродженці Закарпатської області. Сама сім'я є багатодітною.

На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а маленькі грали у дворі.

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У якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, побачили, що горить будівля.

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Мертву 2-річну знайшли під ліжком. Правоохоронці припускають, що вона могла злякатися. Тому сховалася туди від пожежі / Нацполіція

На місці інциденту працювали слідчі Нацполіції, експерти, криміналісти та пожежно-рятувальна бригада.

Причини загоряння стануть відомі після проведення експертизи. Зараз вирішується питання про відкриття справи.

Раніше у Чернігівській області під Прилуками під час пожежі загинуло молоде подружжя - їм було 27 і 24 роки. Напередодні загибелі батько та мати відправили дітей погостювати у родичів.

новини Тернополя
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