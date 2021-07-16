"Батьки-ублю*ки": стало відомо про покарання для чиновниці з Черкас, яка нахамила українцям

Олена Петрова потрапила в скандал в Черкасах / Facebook Е. Петрової

Отримав продовження скандал у Черкасах, де директор міського палацу молоді Олена Петрова обматюрила в соцмережах батьків, які дають своїм дітям незвичайні імена.

Секретар мера Черкас Анастасія Чубіна написала в Facebook, що чиновниця отримає догану.

Чиновниця вважає, що вчинок Петрової є ганебним і з нею проведуть виховну роботу.

"Ніхто не має морального права засуджувати вибір іншої людини, тим більше публічно і в такій формі. Ми не просто проведемо виховну роботу з керівником закладу культури, вона отримає догану", – написала Чубіна.

Раніше повідомлялося про те, що директор міського палацу молоді в Черкасах Олена Петрова потрапила в скандал після того, як нецензурно вилаяла батьків дітей, чиї імена, не припали їй до душі.

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У коментарі під одним з постів в соцмережах Петрова назвала рідкісні імена х*йнею і "безглуздим поєднанням букв".

"Просто наші імена - це слов'янська класика, а довбойо*ам треба випендритися... Батьки-ублюдки називають дітей зарубіжними іменами замість того, щоб підтримувати наше", - написала директор палацу молоді.

На скандальні висловлювання директора палацу молоді вже відреагували в Черкаській міськраді. Зокрема, ситуацію, що склалася там назвали неприємною і пообіцяли зробити висновки.