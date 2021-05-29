"Фатальні удари": на Чернігівщині блискавки підпалили будівлі

У Чернігівській області через удари блискавок загорілися споруди / flickr.com/snsllvn21

У Чернігівській області у п'ятницю, 28 травня, у двох населених пунктах через розряди блискавок сталися пожежі у господарських будівлях.

Пожежі трапилися у селищі міського типу Срібне Прилуцького району та у селі Молодіжне Ніжинського району, йдеться на сайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної держадміністрації.

За його даними, у Срібному пожежа трапилася за адресою вул. Березова, 27. Займання сталося о 15:41. Вогонь пошкодив дах будівлі.

У Молодіжному пожежа сталася на вул. Центральна, 1 о 19:23. Вогонь знищив дах будівлі, перекриття, стіни, а також майно, яке у ній знаходилося.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що у селі Сергіївка Дніпропетровської області блискавка вдарила у двох жінок. Тіло однієї з постраждалих повністю покрили опіки, вона потрапила у реанімацію.

Довідка. Блискавкою називають електричний іскровий розряд, який відбувається в атмосфері та проявляється яскравим спалахом світла, пише Вікіпедія.

Блискавки можна побачити під час грози, їх супроводжує гучний звук, який називають громом.